Граждане Евросоюза поддерживают общую политику в области обороны и безопасности

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Недавний опрос «Eurobarometer», проводимый Европейской Комиссией, показывает, что 77% европейцев поддерживают общую политику в области обороны и безопасности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Опрос общественного мнения проводился в период с 18 января по 14 февраля 2022 года. В тот период европейцы считали, что наиболее важными проблемами, стоящими перед Евросоюзом были окружающая среда и изменение климата (интересует 26% населения); рост цен, инфляция, стоимость жизни (24%); иммиграция (22%).

41% жителей Евросоюза назвали цены, инфляцию, стоимость жизни в качестве одной из наиболее важных проблем, стоящих перед их страной. Проблемами здравоохранения озабочено 32%, а экономической ситуацией 19%.

Почти семь из десяти европейцев (69%) поддерживают Европейский экономический и валютный союз с единой валютой. При этом поддержка единой экономической политики достигает 77% в еврозоне.

Имидж Евросоюза среди самих жителей остается довольно стабильным: 44% европейцев положительно отзываются о Союзе, 38% высказались нейтрально.









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