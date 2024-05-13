Граждан Сирии и Казахстана задержали за браконьерство в Туркестанской области

Полицией на территории города Шымкент и Созакского района Туркестанской области пресечена преступная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной охоте на животных и птиц, занесенных в Красную книгу РК, а также хранении и сбыте дериватов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали семь человек, из них четверо граждан Казахстана и три гражданина Сирии, имеющих вид на жительство в нашей стране.

В ходе обыска полицейские изъяли 382 рога сайгака, 119 соколиных наглазников, более 20-ти ловушек для птиц, семь раций, охотничьи ружья, одну пневматическую винтовку, оптический прицел, прожектор, бинокли, около 15 кг мяса архара и другие вещественные доказательства.

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Предварительная сумма ущерба, причиненная государству, составила более1 млрд тенге.