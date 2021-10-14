Гравий незаконно добывали из реки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области пресекли факт незаконной добычи гравия на берегу реки Каратал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первый день профилактического мероприятия «Защитим недра» сотрудники полиции ДП Алматинской области выявили факт нарушения природоохранного законодательства. Коммерческая организация, не имея никаких документов, перевезла с берега реки гравий. Участковыми инспекторами и сотрудниками патрульной службой их техника была изъята, а на инициаторов преступного «ремесла» составлен административный материал. В целом с начала года на территории области выявлено 24 уголовных и 52 административных фактов правонарушений, наложены штрафы более чем на 2 млн 300 тысяч тенге», – резюмировал старший инспектор по ОП ГПП УМПС ДП Алматинской области Серик Байгозинов.

Собранный материал будет передан в департамент экологии для подсчета вреда, нанесенного природе и государству, а после направлены в суд для принятия процессуального решения.

Сообщается, что на территории области с 13 по 15 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Защитим недра». Данное мероприятие направлено на профилактику и выявление фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых – песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды. На автодорогах области осуществляется проверка грузовых транспортных средств.