Гравий незаконно добывали из реки в Алматинской области
«В первый день профилактического мероприятия «Защитим недра» сотрудники полиции ДП Алматинской области выявили факт нарушения природоохранного законодательства. Коммерческая организация, не имея никаких документов, перевезла с берега реки гравий. Участковыми инспекторами и сотрудниками патрульной службой их техника была изъята, а на инициаторов преступного «ремесла» составлен административный материал. В целом с начала года на территории области выявлено 24 уголовных и 52 административных фактов правонарушений, наложены штрафы более чем на 2 млн 300 тысяч тенге», – резюмировал старший инспектор по ОП ГПП УМПС ДП Алматинской области Серик Байгозинов.
Собранный материал будет передан в департамент экологии для подсчета вреда, нанесенного природе и государству, а после направлены в суд для принятия процессуального решения.
Сообщается, что на территории области с 13 по 15 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Защитим недра». Данное мероприятие направлено на профилактику и выявление фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых – песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды. На автодорогах области осуществляется проверка грузовых транспортных средств.