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    17:31, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Гравий незаконно добывали из реки Келес в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили факт незаконной добычи гравия из реки Келес в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники природоохранной полиции Келесского РОП совместно с представителями акимата на постоянной основе проводят профилактические и рейдовые мероприятия, с целью недопущения фактов незаконного использования недр в Келесском районе.

    В ходе очередного мониторинга на территории Келесского района полицейские выявили очередной факт самовольного пользования недрами. В аульном округе Актобе возле реки Келес инспектор природоохранной полиции остановил три большегруза марки «КамАЗ», груженных щебнем. При проверке выяснилось, что у водителей не оказалось соответствующих документов.

    Стражи порядка задержали трех подозреваемых в незаконной добыче гравия на берегу реки. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Собранные материалы для оценки нанесенного ущерба окружающей среде направили в департамент экологии. Кроме этого, полицейские доставили на штрафстоянку пять экскаваторов «Драглайн».

    Всего с начала текущего года стражи порядка выявили трех нарушителей статьи 334 УК РК, в отношении которых департаментом экологии наложены штрафы на сумму около 500 тысяч тенге. Подобные мероприятия продолжатся.




    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Экология Общество Правоохранительные органы
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