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Гравий и песок незаконно добывают в русле реки в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Апреля 2022, 21:17
Гравий и песок незаконно добывают в русле реки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Жители Алматинской области выявили незаконную добычу песка и гравия в русле реки Каратал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обеспокоенные активисты выложили видео с места в Instagram: «Русло реки Каратал все так же продолжают уничтожать. Наверное, скоро Балхаш потеряет одну из семи рек и люди останутся без воды», - говорится в посте.

В департаменте экологии по Алматинской области сообщили, что по данному вопросу был проведен экстренный выезд специалистов ведомства. На место незаконного недропользования прибыли также представители Талдыкорганской городской прокуратуры и природоохранной полиции.

«Факт незаконного недропользования подтвердился. После сбора документов дела материалы рассматриваются департаментом экологии. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК в отношении виновных будут приняты административные меры», - отметили в департаменте.


Алматинская область   Происшествия   Экология   Общество  
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