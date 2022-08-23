Гранты получили все выпускники одной из школ в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Все 63 выпускника одной из образовательных школ Туркестанской области стали обладателями государственных грантов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Хабар.24.

Ученики школы-гимназии имени Бауыржана Момышулы не только с отличием закончили учебу, но и успешно сдали Единое национальное тестирование, получив гранты на обучение в ведущих вузах.

Выпускница школы-гимназии имени Бауыржана Момышулы Дана Алайдар не раз показывала высокие результаты на различных олимпиадах. Не подвела своих наставников в этот раз и на ЕНТ., «ЕНТ не так сложно, если ты действительно готовился. Вопросы были разные, все было по новой программе. Мы усердно готовились, искали, прорабатывали все возможные вопросы. Все это позволило мне поступить на педагогический факультет. Буду учителем математики», - сказала Дана Алайдар.

«Высокие результаты, думаю, во многом заслуга учителей. Моя дочь набрала 128 баллов, и поступает в один из лучших университетов страны. Грант на учебу в вузе – это большое достижение», - отметила Ельмира Алтаева.

Учебный процесс в школе направлен на индивидуальный подход и высокие требования у ученикам. Отсюда и конкретные результаты, говорят учителя.

«Учителя стараются передать все знания. Очень много внимания уделяется и дисциплине. Нет порядка - нет успеха. Очень много времени уделяли подготовке к тестированию. Готовили различные задания и материалы. Большую поддержку оказывали и родители», - пояснила учитель школы-гимназии им. Б. Момышулы Шынар Туймебаева.

Школа открылась еще в 1986 году. В 2009-ом после многочисленных достижений ей присудили статус гимназии. За последние 20 лет 444 выпускника окончили школу со знаком «Алтын белгі», более 220 - с аттестатом отличия.

«Если ребенок приходит в школу, то наша основная задача донести до него все необходимые знания. Чтобы ученик усвоил все темы, получил хорошее образование», - сказал директор школы-гимназии им. Б. Момышулы Омирхан Козыбак.

По словам специалистов, подобные результаты редко встречаются в учебных заведениях страны. Залогом таких успехов руководство школы называет сплоченность учителей и учеников и их общее стремление к знаниям.