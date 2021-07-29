Гранты на дополнительное образование для детей выделят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы вынес на публичное обсуждение постановление «Об утверждении государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей города на 2021 год», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению предусматривается выделить 5 тысяч грантов.

- На туристско-краеведческое образование будет выделено 350 грантов по 15 995 тенге каждый.

- На эколого-биологическое образование - 400 грантов по 15 995 тенге каждый.

- На научно-техническое образование - 900 грантов по 15 995 тенге каждый.

- На социально-педагогическое - 900 грантов по 15 995 тенге.

- На художественно-эстетическое образование - 900 грантов по 15 995 тенге.

- На физкультурно-спортивное образование - 900 грантов по 15 995 тенге.

- На музыкальное-инструментальное (специализированное) - 600 грантов по 36 518 тенге каждый.

- На инклюзивное дополнительное образование - 50 грантов по 69 362 тенге.

Постановление опубликовано на сайте «Открытые НПА» .



