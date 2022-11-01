Гранты до 75 млн тенге выделяются на проекты молодых ученых

1 Ноября 2022, 14:07

1 Ноября 2022, 14:07

Гранты до 75 млн тенге выделяются на проекты молодых ученых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Увеличивается финансирование проектов молодых ученых. Об этом сообщил председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки в ходе брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из наиболее востребованных инструментов господдержки молодых ученых стали отдельные конкурсы по их грантовому финансированию, проводимые с 2019 года. Сегодня свои научные идеи в 451 проекте реализуют более 2 тыс. молодых ученых и исследователей. Данные проекты направлены на обретение молодыми исследователями новых навыков и компетенций, опыта руководства и работы в составе групп, рост их публикационной активности. Общий объем бюджетных затрат на эти проекты составляет 26,2 млрд тенге», – сказал Дархан Ахмед-Заки.

Спикер сообщил, что в 2022 году в конкурсе молодых ученых увеличен объем финансирования одного проекта до 75 млн тенге, в том числе на приобретение оборудования. В области социальных, гуманитарных наук и искусства на реализацию одного проекта выделяется до 54 млн тенге.

Дархан Ахмед-Заки пояснил, что цель конкурса – стимулирование научно-исследовательских инициатив молодых ученых. Общая сумма финансирования на 2023-2025 годы - 9 млрд тенге.

Требования к руководителю проекта: возраст не более 40 лет; наличие степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, ученой степени доктора или кандидат наук; наличие соответствующих публикаций за 2018-2022 годы.

Председатель Комитета отметил также, что, в целях охвата новой волны молодых ученых, установлены ограничения в той части, что в данном конкурсе не могут принимать участие молодые ученые, проекты которых были одобрены для финансирования в рамках ранее проведенных конкурсов грантового финансирования для молодых ученых на 2021-2023 и 2022-2024 годы.

Прием конкурсных заявок будет осуществляться до 11 ноября включительно на сайте АО «НЦГНТЭ».