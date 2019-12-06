Гранты для студентов теперь будет выдавать Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МОН РК передает МСХ некоторые функции по формированию образовательных грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МСХ РК.

Минсельхоз Казахстана инициировал ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

В соответствии с этими изменениями, Минобразования и науки РК передаст Минсельхозу право формировать объем, а также утверждать распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям с высшим и послевузовским образованием.

В МСХ считают, что новшество позволит точечно формировать госзаказ, обоснованно определять объем финансирования, проводить справедливый отбор вузов, ведущих подготовку кадров, и, в целом, правильно концентрировать гранты по специальностям, а не распылять их.

Закон, закрепляющий указанное нововведение, был подписан Главой государства К.Токаевым 28 октября 2019 года, а норма, касающаяся формирования грантов на обучение, вступает в силу с 6 января 2020 года.

Напомним, закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК» направлен на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса и предусматривает более 800 поправок в 13 кодексов и 29 законов Казахстана.