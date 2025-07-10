Гранты на обучение в вузах получили отслужившие в армии жители Карагандинской области

Шанс получить бесплатное высшее образование получили те, кто показал высокие результаты в боевой подготовке, при выполнении служебных обязанностей и отличную дисциплину во время несения службы.

Гранты на поступление предоставили Международный инженерно-технологический университет, Карагандинские университет Казпотребсоюза, Технический университет имени Абылкаса Сагинова, Университет имени Е. А. Букетова, Индустриальный университет, Академия национальной гвардии, Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова, Военный институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, Казахская академия спорта и туризма, Astana IT University и другие вузы страны.

Будущие студенты намерены получить самые востребованные на сегодня специальности — это и производство продуктов питания, и менеджмент в сфере туризма, и металлообработка, и информационные технологии, и добыча полезных ископаемых, а также различные военные профессии.

К примеру, в Осакаровском районе сертификаты на получение образовательных грантов вручили шестерым молодым людям, отслужившим в армии.

— Программа должна стать мотивацией для молодых людей отслужить в армии, достойно исполнить свой воинский долг и дальше найти себя в жизни, — отметила заместитель акима Осакаровского района Динара Кошкенова.

Фото: акимат Карагандинской области

Сертификаты действительны в течение двух лет. За это время абитуриентам нужно подать документы в вуз.

Житель Осакаровского района Николай Корж планирует учиться в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова. Он выбрал специальность «механика и металлообработка».

— Благодарю государство за предоставленную возможность получить бесплатное высшее образование, — сказал Николай Корж. — Постараюсь хорошо учиться, чтобы стать профессионалом.

Фото: акимат Карагандинской области

Всего в Казахстане в конкурсном отборе принимали участие 17 500 отслуживших в армии.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РК утвердило новые правила присуждения образовательных грантов для оплаты обучения по программам бакалавриата и магистратуры.