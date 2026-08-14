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    Гранты на обучение получили казахстанцы, победившие на ЧМ по шахматам

    Бронзовые призеры первого командного чемпионата мира по шахматам среди университетов получили гранты учредителя и продолжат обучение в Казахском национальном университете спорта бесплатно, передает агентство Kazinform. 

    Гранты на обучение получили казахстанцы, победившие на ЧМ по шахматам
    Фото: пресс-служба Казахского национального университета спорта

    По итогам международного турнира, в котором приняли участие 16 сильнейших университетов мира, Merit-гранты учредителя были торжественно вручены Казыбеку Ногербеку, Меруерт Камалиденовой и Алишеру Мажкенову.

    Как отметили в пресс-службе университета, инициатива направлена на поддержку студентов, добившихся высоких результатов на международной арене. Грант предоставляется талантливым студентам, отличившимся достижениями в спорте и образовании.

    Гранты на обучение получили казахстанцы, победившие на ЧМ по шахматам
    Фото: пресс-служба Казахского национального университета спорта

    — Для нас важно, чтобы спортивные достижения студента сочетались с получением качественного образования. Поддержка спортсменов, которые защищают честь университета и страны на соревнованиях мирового уровня, одна из наших главных задач. Мы предоставляем талантливой молодежи возможности не только в знак признания их сегодняшних достижений, но и для их дальнейшего профессионального развития, — отметила ректор Казахского национального университета спорта Турсынзада Куангалиева.

    Гранты на обучение получили казахстанцы, победившие на ЧМ по шахматам
    Фото: пресс-служба Казахского национального университета спорта
    Гранты на обучение получили казахстанцы, победившие на ЧМ по шахматам
    Фото: пресс-служба Казахского национального университета спорта

    Гранты были предоставлены после выступления команды университета на чемпионате мира среди студентов FIDE World University Team Chess Championship-2026. В составе команды выступили Казыбек Ногербек, Сатбек Ахмединов, Арыстан Исанжулов, Меруерт Камалиденова и Алишер Мажкенов. Главным тренером сборной является заслуженный тренер Республики Казахстан Ержан Шакенов.

    Гранты на обучение получили казахстанцы, победившие на ЧМ по шахматам
    Фото: пресс-служба Казахского национального университета спорта
    Гранты на обучение получили казахстанцы, победившие на ЧМ по шахматам
    Фото: пресс-служба Казахского национального университета спорта

    Для Казыбека Ногербека одновременное завоевание медали и получение гранта стало наглядным примером успешного сочетания спортивной карьеры и образования.

    — Для нас была важна каждая партия чемпионата. Мы получили возможность проверить свой уровень, сыграв с сильнейшими университетами мира. Бронзовая медаль — результат общей работы всей команды. А поддержка университета дает нам большую мотивацию для подготовки к предстоящим соревнованиям, — сказал Казыбек Ногербек.

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    Ранее сообщалось, что казахстанцы завоевали бронзу на командном ЧМ по шахматам среди университетов.

    Бронза спортсмены Казахстана Шахматы
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор