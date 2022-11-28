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Грант за 1,5 млн тенге обещала мошенница в Туркестане

28 Ноября 2022, 21:14
Грант за 1,5 млн тенге обещала мошенница в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Грант за 1,5 млн тенге обещала мошенница в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть управления полиции города Туркестана обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества.

По ее словам, в феврале 2021 года некая знакомая женщина, войдя в доверие, обещала устроить на грант в учебное заведение и выманила 1,5 млн тенге.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Туркестанские полицейские установили подозреваемую – безработную жительницу города Кентау.

Как выяснилось, полученные обманным путем деньги аферистка потратила на собственные нужды. Следствием устанавливается причастность подозреваемой к другим преступлениям. Проводится досудебное расследование.


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