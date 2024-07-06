Грандиозным концертом отметят Национальный день домбры в Алматы

Национальный день домбры ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. В честь праздника 7 июля в 20:00 перед Дворцом Республики на площади Абая с участием известных артистов состоится грандиозный концерт «Аңыз Домбыра», передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата города, на сцене выступят Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Секен Турысбек, Айгуль Косанова, Асылбек Енсепов, Шолпан Даржанова, Абдулхамит Райымбергенов, Нуркен Аширов, Ардак Балажанова, Нуржан Жанпеисов, группа «Қоңыр», фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы», танцевальный ансамбль «Салтанат» и другие.

Известные кюйши исполнят популярные народные произведения таких великих композиторов, как Кенен Азербаев, Тулеген Момбеков, Асет Бейсеуов, Мейрамбек Жанболатов и других авторов.

Кроме того, ранее жители и гости мегаполиса могли насладиться культурными мероприятиями в честь праздника. Они проходили во всех районах города.