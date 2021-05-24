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    14:43, 24 Май 2021 | GMT +6

    Гранату времен Первой мировой войны нашел в огороде ребенок в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 13-летний мальчик в огороде нашел покрытую ржавчиной гранату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мальчик показал предмет одному из соседей. Мужчина сразу обратился в полицию. До прибытия взрывотехников сотрудники районного отдела полиции обеспечили оцепление, организовали эвакуацию людей из домов в радиусе 500 метров. Находку поместили в специальный контейнер и направили на исследование.

    «Это ручная граната. Предположительно, осколочная граната Миллса, которая широко использовалась в Первой мировой и Гражданской войнах. Корпус покрыт коррозией, маркировочных данных нет. Запал отсутствует, но взрывчатое вещество внутри ещё может представлять опасность», — сообщил начальник Кызылжарского районного отдела полиции Алихан Байкадамов.

    Опасный предмет уничтожат на полигоне военной части.

    Полицейские напомнили, что при обнаружении потенциально взрывоопасного предмета категорически нельзя к нему прикасаться. Необходимо незамедлительно вызвать полицию и принять меры к эвакуации на безопасное расстояние.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество для mail.ru
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