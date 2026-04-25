    03:20, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Гран-при Турции возвращается в календарь Формулы-1 с 2027 года

    Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о возвращении Турции в календарь чемпионата мира Формулы-1, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    Фото: Anadolu Ajansi

    Согласно новому соглашению, трасса Истанбул Парк будет принимать этапы Гран-при в течение пяти сезонов подряд вплоть до 2031 года.

    Выступая на презентации в Стамбуле, Эрдоган подчеркнул, что гонки являются одним из крупнейших мировых событий, объединяющих передовые технологии и многомиллионную аудиторию. По его словам, в Турции за соревнованиями следят около 19 миллионов человек, что делает возвращение чемпионата важным шагом для развития спортивной репутации региона.

    Эрдоган напомнил, что страна уже принимала этапы Формулы-1 с 2005 по 2011 годы, а также возвращалась в календарь в период пандемии. Он особо отметил историческую значимость стамбульского автодрома, где британский пилот Льюис Хэмилтон смог повторить рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов. 

    В торжественном мероприятии приняли участие руководители Формулы-1 и Международной автомобильной федерации. После официальной части Эрдоган дал символический старт проекту, а японский гонщик Юки Цунода провел демонстрационный заезд на болиде Red Bull Racing по историческим улицам города от порта Galataport до дворца Долмабахче. 

