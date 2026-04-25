Гран-при Турции возвращается в календарь Формулы-1 с 2027 года

Согласно новому соглашению, трасса Истанбул Парк будет принимать этапы Гран-при в течение пяти сезонов подряд вплоть до 2031 года.

Выступая на презентации в Стамбуле, Эрдоган подчеркнул, что гонки являются одним из крупнейших мировых событий, объединяющих передовые технологии и многомиллионную аудиторию. По его словам, в Турции за соревнованиями следят около 19 миллионов человек, что делает возвращение чемпионата важным шагом для развития спортивной репутации региона.

Эрдоган напомнил, что страна уже принимала этапы Формулы-1 с 2005 по 2011 годы, а также возвращалась в календарь в период пандемии. Он особо отметил историческую значимость стамбульского автодрома, где британский пилот Льюис Хэмилтон смог повторить рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители Формулы-1 и Международной автомобильной федерации. После официальной части Эрдоган дал символический старт проекту, а японский гонщик Юки Цунода провел демонстрационный заезд на болиде Red Bull Racing по историческим улицам города от порта Galataport до дворца Долмабахче.