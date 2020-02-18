График ремонта дорог в районах поручил разработать аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что нужно составить график ремонта дорог и водоснабжения сел на ближайшие три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона на заседании акимата подчеркнул, что на отчетных встречах больше всего вопросов от жителей области было касательно ремонта дорог, обеспечения водой, получения жилья, благоустройства, качества пассажирских перевозок.

«Мы должны составить четкий понятный график, когда мы будем ремонтировать ту или иную дорогу, чтобы людям было понятно. Объемы финансирования в трехлетнем бюджете нам известны. Сейчас – чехарда. Деньги направляем на ремонт туда, где есть проекты. Должна быть очередность. В первую очередь, мы будем направлять средства туда, где живет большее количество населения. Будем ремонтировать дорогу в том направлении, где есть больше населенных пунктов. А сейчас в том направлении, где нужно делать, проекты не готовы, а в менее значимых направлениях они есть», - сказал К. Аксакалов.

Возмутило акима области и то, что районные акиматы подают заявки на выделение средств для разработки проектов на ремонт дорог.

«Что это такое? Вообще уже ноги свесили. Район должен зарабатывать и направлять заработанные средства на изготовление проектов. Деньги на саму работу мы выделяем. Проекты хотя бы сделайте. Нет проекта – нет средств. Это оценка деятельности акима района», - подчеркнул К. Аксакалов.

В этом году по области обещают отремонтировать 700 км дорог.