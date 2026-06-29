График отключения электричества с 30 июня по 4 июля опубликовали в Алматы
Жителей Алматы предупредили о предстоящих временных отключениях электроэнергии, передает агентство Kazinform. с 30 июня по 4 июля компания «Алатау жарык компаниясы» будет устранять дефекты на электросетях и трансформаторных подстанциях.
Полный график временного отключения электроэнергии с адресами выглядит следующим образом.
30 июня, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):
— микрорайон Самгау, улица Монтажная, дома 20-50;
— улица Жайлы, дома 10-20;
— улица Арычная, дома 10-60;
— улица Дорожная, дома 1-30;
— микрорайон Айгерим-1, улица Алматинская, дома 1-8;
— улица Набережная, дома 19-59;
— улица Наби, дома 44-90, 153-197;
— улица Ашимова, дома 39-89;
— контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева;
— контур улиц Богенбай батыра, Чайковского, Толе би, Наурызбай батыра;
— контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева;
— контур улиц Карасай батыра, Розыбакиева, Богенбай батыра, Аносова;
— контур улиц Толе би, Брусиловского, Дуйсенова, Прокофьева;
— контур улиц Шакарима, Маршака, Кулымбетова, Брусиловского;
— контур улиц Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева;
— микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
— микрорайон Акжар, улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова;
— микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
— микрорайон Карагайлы, улицы Кулиман, Каусар;
— садоводческое общество «Алатау»;
— улица Кожедуба, дома 37-66;
— улица Шемякина, дома 188-264;
— улица Айтыкова, дома 121-150;
— улица Баймагамбетова, дом 68а;
— улица Джалалабадская, дома 1-22а;
— улица Хорезмская, дома 2-19;
— улица Херсонская, дома 3-21;
— улица Читинская, дома 29А-78;
— переулок Читинский, дома 3-14;
— переулок Янки Купала, дома 2-14/2;
— улица Гете, дома 117-166;
— улица Белякова, дом 56/1;
— улица Захарова, дома 36-148;
— улица Наманганская, дом 39;
— микрорайон Алтай-2, дома 36-55;
— улица Огорева, дома 2-4;
— улица Приозерная, дома 1-10;
— улица Калмаржын, дома 1-53;
— улица Закарпатская, дома 30, 15Б, 32А, 33В, 33А;
— улица Ахметова, дом 30;
— улица Байрона, дом 68;
— микрорайон Мирас, поселок Каргалы, улица Кирова;
— садовое товарищество «Машиностроитель»;
— улица Навои, лома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5;
— улица Володарского, дома 33, 40;
— улица Байтурсынова, дома 152, 150;
— улица Тимирязева, дома 179;
— улица Маната, дома 1-26;
— улица Садвакасова, дома 1-30;
— улица Карахан, дома 4-30;
— улица Серегина, дома 1-26;
— улица Ахрименко, дома 1-40;
— микрорайон Зердели, дома 1/1, 1/22, 1/88, 9;
— микрорайон 9, дома 28А-36.
1 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):
— улица Алимжанова, дом 61;
— улица Макатаева, дом 84;
— улица Панфилова, дом 64;
— микрорайон Айгерим-1, улица Наби, дома 209-243;
— улица Бенберина, дома 95-129;
— контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева;
— контур улиц Мынбаева, Ауэзова, Абая, 8 линия;
— контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева;
— улица Карасай батыра, восточнее Айманова;
— контур улиц Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная, село Абая;
— контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева;
— микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
— микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
— микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
— микрорайон Курамыс, улицы Акшатыр, Балбырауын, Алатау, Камбар Батыр, Акку;
— улица Карагандинская, дома 1-40;
— улица Стахановская, дома 20-28;
— улица Шымкенская, дома 27-56;
— улица Челюскина, дом 31;
— улица Станкевича, дома 56-105;
— улица Ганибета дома 33-56;
— улица Огарева, дома 6, 2Б, 2Г, 18;
— улица Калмыржын, дом 51;
— улица Майлина, дома 13, 17А, 19, 19/1, 19/7;
— улица Батумская, дома 12В, 125;
— улица Кронштадская, дом 1;
— садовое товарищество «Машиностроитель»;
— микрорайон 9, дома 25-28;
— улица Маната, дома 1-26;
— улица Садвакасова, дома 1-30;
— улица Карахан, дома 4-30;
— улица Серегина, дома 1-26ю
2 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):
— микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 26, 44-78;
— улица Новая, дома 1-23;
— улица Садовая, дома 203-223;
— улица Тополинная, дома 1-13;
— контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева;
— контур улиц Казбек би, Шарипова, Айтеке би, Шагабутдинова;
— контур улиц Карасай батыра, Розыбакиева, Богенбай батыра, Аносова;
— контур улиц Карасай батыра, Рахманинова, Васнецова, Тургут Озала;
— микрорайон Акжар, улицы Аккуяяш, Тарасова, Мырзалиева;
— микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
— микрорайон Калкаман-2, улица Кудайбергенова, Бегалиева, Садовая.
— микрорайон Курамыс, улица Сейдимбека;
— улица Карагандинская, дома 1-40;
— улица Стахановская, дома 20-28;
— улица Шымкенская, дома 27-56;
— улица Челюскина, дом 31;
— улица Станкевича, дома 56-105;
— улица Ганибета, дома 33-56;
— улица Ахметова, дома 44, 40;
— улица Закарпатская, дома 42, 34, 50, 35;
— улица Огарева, дом 6;
— улица Ауэзова, дом 116/89;
— бульвар Бухар Жырау, дома 59, 59/1, 67, 71/57, 61А;
— улица Мустафы, дома 2, 4, 6, 14;
— улица Манаса, дома 63, 58, 67, 69, 71;
— улица Ауэзова, дома 118/59, 118, 114/14, 118/69, 118;
— улица Навои, дома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5;
— контур улиц Розыбакиева, Радостовца, Катаева, Тимирязева;
— улица Маната, дома 1-26;
— улица Садвакасова, дома 1-30;
— улица Карахан, дома 4-30;
— улица Серегина, дома 1-26;
— микрорайон 10, дома 57-59.
3 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):
— улица Бокейханова, дом 504а;
— улица Алматинская, дома 21-72;
— улица Ангарская, дома 15-86;
— улица Бокейханова, дома 199-504;
— улица Серикова, дом 24;
— улица Уйгурская, дома 24-54;
— микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44-78;
— контур улиц Шакарима, Тургут Озала, Кулымбетова, Туркебаева;
— контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева;
— контур улиц Жандосова, Лебедева, Сатпаева, Тургут Озала;
— контур улиц Жандосова, Туркебаева, Сатпаева, Тлендиева;
— микрорайон Акжар, улица Аққұяш, Тарасова, Мырзалиева;
— микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
— микрорайон Калкаман-2, улицы Кыдырбекова, Бегалиева, Байтурсынова;
— микрорайон Курамыс, улицы Камбара, Балбырауын, Алатау;
— улица Саурынбаева, дом 27;
— улица Физкультурная, дома 1-30;
— проспект Сейфуллина, дома 22, 24, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в;
— улица Аймаутова, дома 20-60;
— улица Щербакова, дома 29, 29а, 29б, 31, 33, 33а, 38, 40
— улица Чехова дома, 26, 30, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а;
— улица Майбороды, дома 57, 96, 98;
— улица Кассина, дома 99-138;
— проспект Сейфуллина, нечетные дома 131-155Б;
— улица Дулатова, четные дома 44-84;
— улица Котельникова, дома 24-65;
— улица Навои, дома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5;
— улица Маната, дома 1-26д;
— улица Садвакасова, дома 1-30;
— улица Карахан, дома 4-30;
— улица Серегина, дома 1-26.
4 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):
— улица Маната, дома 1-26д;
— улица Садвакасова, дома 1-30;
— улица Карахан, дома 4-30;
— улица Серегина, дома 1-26.
Ранее сообщалось, что порядок расчета тарифов на электроэнергию, воду и тепло изменили в Казахстане.