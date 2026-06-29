KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    График отключения электричества с 30 июня по 4 июля опубликовали в Алматы

    Жителей Алматы предупредили о предстоящих временных отключениях электроэнергии, передает агентство Kazinform. с 30 июня по 4 июля компания «Алатау жарык компаниясы» будет устранять дефекты на электросетях и трансформаторных подстанциях.

    отключение электроэнергии
    Фото: pexels

    Полный график временного отключения электроэнергии с адресами выглядит следующим образом.

    30 июня, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):

    — микрорайон Самгау, улица Монтажная, дома 20-50;
    — улица Жайлы, дома 10-20;
    — улица Арычная, дома 10-60;
    — улица Дорожная, дома 1-30;
    — микрорайон Айгерим-1, улица Алматинская, дома 1-8;
    — улица Набережная, дома 19-59;
    — улица Наби, дома 44-90, 153-197;
    — улица Ашимова, дома 39-89;
    — контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева;
    — контур улиц Богенбай батыра, Чайковского, Толе би, Наурызбай батыра;
    — контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева;
    — контур улиц Карасай батыра, Розыбакиева, Богенбай батыра, Аносова;
    — контур улиц Толе би, Брусиловского, Дуйсенова, Прокофьева;
    — контур улиц Шакарима, Маршака, Кулымбетова, Брусиловского;
    — контур улиц Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева;
    — микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
    — микрорайон Акжар, улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова;
    — микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
    — микрорайон Карагайлы, улицы Кулиман, Каусар;
    — садоводческое общество «Алатау»;
    — улица Кожедуба, дома 37-66;
    — улица Шемякина, дома 188-264;
    — улица Айтыкова, дома 121-150;
    — улица Баймагамбетова, дом 68а;
    — улица Джалалабадская, дома 1-22а;
    — улица Хорезмская, дома 2-19;
    — улица Херсонская, дома 3-21;
    — улица Читинская, дома 29А-78;
    — переулок Читинский, дома 3-14;
    — переулок Янки Купала, дома 2-14/2;
    — улица Гете, дома 117-166;
    — улица Белякова, дом 56/1;
    — улица Захарова, дома 36-148;
    — улица Наманганская, дом 39;
    — микрорайон Алтай-2, дома 36-55;
    — улица Огорева, дома 2-4;
    — улица Приозерная, дома 1-10;
    — улица Калмаржын, дома 1-53;
    — улица Закарпатская, дома 30, 15Б, 32А, 33В, 33А;
    — улица Ахметова, дом 30;
    — улица Байрона, дом 68;
    — микрорайон Мирас, поселок Каргалы, улица Кирова;
    — садовое товарищество «Машиностроитель»;
    — улица Навои, лома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5;
    — улица Володарского, дома 33, 40;
    — улица Байтурсынова, дома 152, 150;
    — улица Тимирязева, дома 179;
    — улица Маната, дома 1-26;
    — улица Садвакасова, дома 1-30;
    — улица Карахан, дома 4-30;
    — улица Серегина, дома 1-26;
    — улица Ахрименко, дома 1-40;
    — микрорайон Зердели, дома 1/1, 1/22, 1/88, 9;
    — микрорайон 9, дома 28А-36.

    1 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):

    — улица Алимжанова, дом 61;
    — улица Макатаева, дом 84;
    — улица Панфилова, дом 64;
    — микрорайон Айгерим-1, улица Наби, дома 209-243;
    — улица Бенберина, дома 95-129;
    — контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева;
    — контур улиц Мынбаева, Ауэзова, Абая, 8 линия;
    — контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева;
    — улица Карасай батыра, восточнее Айманова;
    — контур улиц Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная, село Абая;
    — контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева;
    — микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
    — микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
    — микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
    — микрорайон Курамыс, улицы Акшатыр, Балбырауын, Алатау, Камбар Батыр, Акку;
    — улица Карагандинская, дома 1-40;
    — улица Стахановская, дома 20-28;
    — улица Шымкенская, дома 27-56;
    — улица Челюскина, дом 31;
    — улица Станкевича, дома 56-105;
    — улица Ганибета дома 33-56;
    — улица Огарева, дома 6, 2Б, 2Г, 18;
    — улица Калмыржын, дом 51;
    — улица Майлина, дома 13, 17А, 19, 19/1, 19/7;
    — улица Батумская, дома 12В, 125;
    — улица Кронштадская, дом 1;
    — садовое товарищество «Машиностроитель»;
    — микрорайон 9, дома 25-28;
    — улица Маната, дома 1-26;
    — улица Садвакасова, дома 1-30;
    — улица Карахан, дома 4-30;
    — улица Серегина, дома 1-26ю

    2 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):

    — микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 26, 44-78;
    — улица Новая, дома 1-23;
    — улица Садовая, дома 203-223;
    — улица Тополинная, дома 1-13;
    — контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева;
    — контур улиц Казбек би, Шарипова, Айтеке би, Шагабутдинова;
    — контур улиц Карасай батыра, Розыбакиева, Богенбай батыра, Аносова;
    — контур улиц Карасай батыра, Рахманинова, Васнецова, Тургут Озала;
    — микрорайон Акжар, улицы Аккуяяш, Тарасова, Мырзалиева;
    — микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
    — микрорайон Калкаман-2, улица Кудайбергенова, Бегалиева, Садовая.
    — микрорайон Курамыс, улица Сейдимбека;
    — улица Карагандинская, дома 1-40;
    — улица Стахановская, дома 20-28;
    — улица Шымкенская, дома 27-56;
    — улица Челюскина, дом 31;
    — улица Станкевича, дома 56-105;
    — улица Ганибета, дома 33-56;
    — улица Ахметова, дома 44, 40;
    — улица Закарпатская, дома 42, 34, 50, 35;
    — улица Огарева, дом 6;
    — улица Ауэзова, дом 116/89;
    — бульвар Бухар Жырау, дома 59, 59/1, 67, 71/57, 61А;
    — улица Мустафы, дома 2, 4, 6, 14;
    — улица Манаса, дома 63, 58, 67, 69, 71;
    — улица Ауэзова, дома 118/59, 118, 114/14, 118/69, 118;
    — улица Навои, дома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5;
    — контур улиц Розыбакиева, Радостовца, Катаева, Тимирязева;
    — улица Маната, дома 1-26;
    — улица Садвакасова, дома 1-30;
    — улица Карахан, дома 4-30;
    — улица Серегина, дома 1-26;
    — микрорайон 10, дома 57-59.

    3 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):

    — улица Бокейханова, дом 504а;
    — улица Алматинская, дома 21-72;
    — улица Ангарская, дома 15-86;
    — улица Бокейханова, дома 199-504;
    — улица Серикова, дом 24;
    — улица Уйгурская, дома 24-54;
    — микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44-78;
    — контур улиц Шакарима, Тургут Озала, Кулымбетова, Туркебаева;
    — контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева;
    — контур улиц Жандосова, Лебедева, Сатпаева, Тургут Озала;
    — контур улиц Жандосова, Туркебаева, Сатпаева, Тлендиева;
    — микрорайон Акжар, улица Аққұяш, Тарасова, Мырзалиева;
    — микрорайон Тастыбулак, улица Акжар;
    — микрорайон Калкаман-2, улицы Кыдырбекова, Бегалиева, Байтурсынова;
    — микрорайон Курамыс, улицы Камбара, Балбырауын, Алатау;
    — улица Саурынбаева, дом 27;
    — улица Физкультурная, дома 1-30;
    — проспект Сейфуллина, дома 22, 24, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в;
    — улица Аймаутова, дома 20-60;
    — улица Щербакова, дома 29, 29а, 29б, 31, 33, 33а, 38, 40
    — улица Чехова дома, 26, 30, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а;
    — улица Майбороды, дома 57, 96, 98;
    — улица Кассина, дома 99-138;
    — проспект Сейфуллина, нечетные дома 131-155Б;
    — улица Дулатова, четные дома 44-84;
    — улица Котельникова, дома 24-65;
    — улица Навои, дома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5;
    — улица Маната, дома 1-26д;
    — улица Садвакасова, дома 1-30;
    — улица Карахан, дома 4-30;
    — улица Серегина, дома 1-26.

    4 июля, с 8.00 до 17.00 (местами с 9.00):

    — улица Маната, дома 1-26д;
    — улица Садвакасова, дома 1-30;
    — улица Карахан, дома 4-30;
    — улица Серегина, дома 1-26.

    Ранее сообщалось, что порядок расчета тарифов на электроэнергию, воду и тепло изменили в Казахстане.

    Электроэнергия Отключения света Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор