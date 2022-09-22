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Графа «против всех» будет – ЦИК о внеочередных выборах Президента РК
22 Сентября 2022, 13:08

Графа «против всех» будет – ЦИК о внеочередных выборах Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы смогут проголосовать против всех на внеочередных выборах Президента РК 20 ноября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Графа «Против всех» предусмотрена законом. Она, конечно, будет. Если гражданин не выбирает ни одного кандидата, он вправе проголосовать против всех», - пояснил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

О том, как будут проводиться внеочередные президентские выборы, можно прочесть здесь.

Фото: senate.parlam.kz





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