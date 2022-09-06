Градостроительный кодекс примут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По второму направлению «Развитие реального сектора» запланировано 15 мероприятий», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, для привлечения инвестиций в разработку недр будут внесены соответствующие изменения в законодательство по упрощению процедур.

«В целях повышения эффективности деятельности СЭЗ планируется внедрить ряд мер, в том числе дифференцированный подход к предоставлению инвестиционных льгот в СЭЗ», - сообщил министр.

«В целях реформирования архитектурно-строительной деятельности, также актуализации устаревших строительных стандартов и норм будет принят концептуально новый документ – Градостроительный кодекс», - добавил глава ведомства.