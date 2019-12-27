Градировать действующие меры господдержки АПК предлагают в МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ежегодно вводить по 25 промышленных молочно-товарных ферм. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе встречи с депутатами Сената по вопросам реализации государственной программы развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом задача по импортозамещению может быть реализована в среднесрочной перспективе, до 2024 года. По молоку есть четкий план ввода ежегодно не менее по 25 промышленных молочно-товарных ферм. Для импортозамещения мяса птицы нужно дополнительно ввести птицефабрики с мощностью 200 тысяч тонн, сейчас у нас уже на этапе проектирования и реализации находится 12 проектов на 155 тыс. тонн мяса птицы», - сказал Сапархан Омаров.

Министр добавил, что всего для импортозамещения яблок необходимо дополнительно разбить сады на площади 12,5 тысячи гектар, которые дадут возможность произвести 105 тысяч тонн яблок. По насыщению внутреннего рынка сахаром нужно построить 2 новых завода и провести модернизацию 3 действующих сахарных заводов, также обеспечить увеличение посевов сахарной свеклы.

«Реализация этих мер по импортозамещению позволит к 2024 году насытить внутренний рынок до 80 и 100% отечественной продукцией, с привлечением в сектор порядка 770 млрд тенге инвестиций в основной капитал. Поэтому мы предлагаем градировать действующие меры господдержки с отменой неэффективных субсидий, на субсидии ориентированные на результат», - резюмировал Сапархан Омаров.