Град, шквал, грозы и жара: в Астане и 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 16 регионах Казахстана 12 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В южной половине области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В г. Талдыкорган днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, западе, востоке области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В г. Кокшетау ветер северо-западный, северный днем порывы 15 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В г. Шымкент ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В г. Туркестан ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. В центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, юге, северо-востоке, в центре порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В г. Актау днем ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 17-22 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Алматы ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 17 м/с. В г. Конаев ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 17-22 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 37 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Гроза. Днем на севере, востоке области ожидается град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. г. Усть-Каменогорск: 12 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем на западе, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер северный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Жезказган ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Караганда утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем на востоке, юге области порывы 23 м/с. В г. Петропавловск ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем 12, сутки 13-14 июня на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем 12-14 июня на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 12-14 июня в Жамбылской области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Тараз 12-14 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

Предупреждение о пожарной опасности

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары 40-43 градусов ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Атырауской области в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары 40-43 градусов сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Мангыстауской области в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры до очень сильной жары 43-45 градусов сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Костанайской области в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до сильной жары 35-38 градусов ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В области Ұлытау в период 11 - 20 июня с повышением дневной температуры воздуха до очень сильной жары 40 градусов ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях в период 11 - 20 июня днем с сохранением сильной жары сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.