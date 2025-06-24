Град размером с вишню выпал в Акмолинской области

Так, в соцсетях появилось сразу несколько видео, снятых жителями пристоличных районов и города Косшы, на котором они показывают прошедший или идущий у них крупный град.

Как пояснила инженер-синоптик первой категории Филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Салтанат Онайбаев, ведомство предупреждало акмолинцев о надвигающемся шторме. Так, 23 июня, на западе, севере и юге Акмолинской области прогнозировались сильный дождь, гроза и град.

Между тем, ранее сообщалось, что РГП «Казгидромет» распространило прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 23 июня 2025 г. На большей части республики под влиянием циклона пройдут дожди с грозами, на севере, в центре страны ожидаются сильные дожди, на севере, востоке, в центре – град, шквал. Также, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами. На большей части РК прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары.