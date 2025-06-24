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    20:41, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Град размером с вишню выпал в Акмолинской области

    Жители пристоличных районов Акмолинской области поделились в сетях видео выпавшего града размером с крупную вишню, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Град выпал в Акмолинской области
    Фото: t.me/astanovka98

    Так, в соцсетях появилось сразу несколько видео, снятых жителями пристоличных районов и города Косшы, на котором они показывают прошедший или идущий у них крупный град. 

    Как пояснила инженер-синоптик первой категории Филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Салтанат Онайбаев, ведомство предупреждало акмолинцев о надвигающемся шторме. Так, 23 июня, на западе, севере и юге Акмолинской области прогнозировались сильный дождь, гроза и град.

    Между тем, ранее сообщалось, что РГП «Казгидромет» распространило прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 23 июня 2025 г. На большей части республики под влиянием циклона пройдут дожди с грозами, на севере, в центре страны ожидаются сильные дожди, на севере, востоке, в центре – град, шквал.  Также, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами. На большей части РК прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары. 

    Теги:
    Погода Осадки Казгидромет Видео Непогода Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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