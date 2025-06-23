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    11:47, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Дожди, порывистый ветер и грозы прогнозируют синоптики в Казахстане

    РГП «Казгидромет» представил прогноз погоды по Казахстану на 23–25 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.

    г
    Фото: pixabay

    По данным синоптиков, через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

    — В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами. На большей части РК прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары — столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28°C, на севере страны +15…+23°C, на юге +25…+33°C, — говорится в сообщении «Казгидромет».

    Ранее из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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