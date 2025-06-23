Дожди, порывистый ветер и грозы прогнозируют синоптики в Казахстане

По данным синоптиков, через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

— В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами. На большей части РК прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары — столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28°C, на севере страны +15…+23°C, на юге +25…+33°C, — говорится в сообщении «Казгидромет».

Ранее из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.