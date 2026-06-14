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    Град превратил леса Бурабая в «зимнюю сказку»

    Пользователи делятся в соцсетях красотами «заснеженного» после выпадения града Бурабая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Град превратил леса Бурабая в «зимнюю сказку»
    Кадр из видео

    Из-за выпавшего града леса Щучинско-Боровской курортной зоны стали белыми, как зимой. На размещенном одним из местных жителей видео видно, каким стал лес сразу после дождя.

    — Такой град прошел, смотрите, как будто зимой идем. Смотрите, что в лесу творится, — озвучивает автор видео.

    Комментаторы восхитились красотой Бурабая даже в непогоду. 

    Между тем, днем ранее, по сообщению ДЧС Акмолинской области, в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

    — 13 июня в Акмолинской области ожидаются временами дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — следовало из сообщения.

    Свои прогнозы относительно погоды на 13–15 июня давали и синоптики. Согласно им, в ближайшие дни на территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. 

    Погода Регионы Казахстана Акмолинская область Бурабай
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор