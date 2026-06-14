Град превратил леса Бурабая в «зимнюю сказку»

Из-за выпавшего града леса Щучинско-Боровской курортной зоны стали белыми, как зимой. На размещенном одним из местных жителей видео видно, каким стал лес сразу после дождя.

— Такой град прошел, смотрите, как будто зимой идем. Смотрите, что в лесу творится, — озвучивает автор видео.

Комментаторы восхитились красотой Бурабая даже в непогоду.

Между тем, днем ранее, по сообщению ДЧС Акмолинской области, в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

— 13 июня в Акмолинской области ожидаются временами дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — следовало из сообщения.

Свои прогнозы относительно погоды на 13–15 июня давали и синоптики. Согласно им, в ближайшие дни на территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.