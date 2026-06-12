Дожди, град и жара до 38 градусов ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 июня 2026 года представил Казгидромет, передает Kazinform.

В ближайшие дни на территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

13, 15 июня в Костанайской области, 15 июня в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях прогнозируются сильные дожди. Весь период на севере, северо-западе, 15 июня на юго-западе страны ожидаются град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра. Днем весь период в Восточно-Казахстанской области, области Абай, 14-15 июня в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, 15 июня в Атырауской областях ожидается сильная жара +35+38°С.