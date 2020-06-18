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вчера 22:29
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Град ожидается в Казахстане 18 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов 18 июня сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные с грозами, возможен град. Местами сохраняется усиление ветра, на севере и востоке шквал, на севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской бласти местами ветер 15-20 м/с, возможен град, днем местами шквал.
В Северо-Казахстанской области местами ветер 15-20 м/с, возможен град, ночью местами туман.
В Восточно-Казахстанской области местами ветер 15-20, порывы 25 м/с, шквал, возможен град.
В Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Западно-Казахстанской области возможен град.
В Атырауской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.
В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Алматинской, на юге Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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