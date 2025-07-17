Град и усиление ветра – прогноза погоды в Казахстане на 17 июля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на западе, севере, востоке страны - днем ожидается град, на западе, востоке страны - шквал. На юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.

Днем в Акмолинской, Павлодарской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара 35-39 градусов. Днем в Кызылординской, на западе, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара 40-43 градуса. Днем в Мангистауской области сильная жара 38-40 градусов.

Днем на юге Актюбинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов, на западе, севере, в центре Алматинской области, на востоке области Жетысу ожидается очень сильная жара 42 градуса.

В Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Атырауской области, на северо-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Костанайской, на севере, западе, востоке Актюбинской, на севере, востоке Карагандинской, в северной половине области Улытау, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на юго-востоке области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, в южной половине области Улытау, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.