Град и дожди с грозами ожидаются 19 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практический по всей территории Казахстана 19 мая ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке местами сильный дождь, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге местами – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, возможен град.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

Днем в Кызылординской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Костоанайской, Жамбылской, днем Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жамбылской области возможен град.

Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 16 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами Атырауской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.