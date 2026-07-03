Град, дожди и 35-градусная жара: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 4 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем на севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем Атырауской области ожидаются сильная жара 35 градусов. На западе области ожидается, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, северо-востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на юге, востоке области туман.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области дождь, гроза, град. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, в горных районах области сильный дождь, град. Ночью и утром в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Утром и днем в центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, западе, юге области порывы 25 м/с.

Днем на востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, на севере, юге, в центре области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге области ожидаются чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что циклон принес в Казахстан дожди и сильный ветер.