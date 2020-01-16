Грабителя, нападавшего на женщин, задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в одном из центральных районов города несколько женщин подверглись со стороны неизвестного мужчины ограблению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полицию поступили заявления по фактам грабежа от женщин. 20 декабря 2019 года по улице Желтоксан в ночное время к одной из потерпевших подошел мужчина, угрожая применением физической силы, похитил у нее 236 тысяч тенге. Ночью 11 января 2020 года подозреваемый в салоне автомобиля напал на его хозяйку, угрожая ножом, похитил 70 тысяч тенге.

По данным фактам следственным отделом полиции начаты досудебные расследования по статье 191 УК РК (Грабеж).

«Подозреваемого тут же принялись искать и уже 15 января его задержали сотрудники оперативного отдела полиции Алмалинского района, им оказался гр. М. 1981 года рождения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.