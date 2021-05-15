Грабители напали на подростков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы грабители напали на несовершеннолетних детей. Их задержали в тот же день, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Преступление произошло 9 мая в роще «Баума».

«Вечером двое 15-летних подростков катались там на велосипедах. Двое взрослых мужчин преградили им дорогу, и пока мальчишки не опомнились, буквально силой отобрали их имущество. Подростки не растерялись и сразу же попросили прохожих позвонить в полицию. Через несколько минут патрульный экипаж был на месте», – рассказала родственница пострадавших.

Злоумышленники забрали у юношей два велосипеда, два сотовых телефона и рюкзак. Общий ущерб составил около 400 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 191 ч.2 УК РК.

«Задержаны 22-летний гражданин К., уроженец Туркестанской области и 28-летний гражданин О., уроженец Алматинской области. Оба уже были судимы за аналогичные преступления. Похищенные вещественные доказательства возвращены владельцам», – проинформировал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.



