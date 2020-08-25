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Грабителей задержали за 20 минут полицейские в Таразе

25 Августа 2020 03:00
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Грабителей задержали за 20 минут полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Грабеж в группе лиц оперативно раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Нападению грабителей подвергся житель Тараза, который в час ночи возвращался из гостей домой через частный сектор.

«По номеру 102 обратился 19-летний житель областного центра, сообщивший о том, что в 01:30 ночи, неизвестные лица, открыто похитили у него сотовый телефон, стоимостью 60 тысяч тенге, - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Жамбылской области. - В ходе розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны двое подозреваемых 18 и 19 лет, они были опознаны потерпевшим, дали признательные показания. Вещественное доказательство изъято».

Как пояснили корреспонденту МИА «Казинформ» в ведомстве, от момента обращения гражданина о грабеже до задержания подозреваемых прошло минут 20. Грабители успели дойти только до соседнего переулка. Они являются жителями Рыскуловского и Жамбылского районов области.

Начато досудебное расследование по статье 191 части 2 УК РК «Грабеж, совершенный в группе лиц». По данной статье задержанным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Галина Скрипник

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