Грабитель проглотил яйцо Фаберже: полиция дождалась возвращения драгоценности
Полиция наблюдала за грабителем, проглотившем яйцо Фаберже, шесть дней и дождалась возвращения драгоценности, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Полиция в Новой Зеландии задержала подозреваемого в краже коллекционного украшения Фаберже, созданного по мотивам фильма бондианы «Осьминожка».
32-летний грабитель проглотил кулон стоимостью около 19 тысяч долларов. На то, чтобы украшение «вышло из тела вора естественным образом, без какого-либо медицинского вмешательства», ушло шесть дней, сообщили в полиции.
Кулон не пострадал, в первозданном виде остался даже ценник. Полиция на всякий случай продолжит наблюдать за грабителем в ожидании новых находок.
В онлайн-описании кулона и подчеркивается его «роскошная оправа из 18-каратного золота, изящно украшенная синими сапфирами и белыми бриллиантами в цветочном узоре».