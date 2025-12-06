Грабитель проглотил яйцо Фаберже: полиция дождалась возвращения драгоценности

Полиция в Новой Зеландии задержала подозреваемого в краже коллекционного украшения Фаберже, созданного по мотивам фильма бондианы «Осьминожка».

32-летний грабитель проглотил кулон стоимостью около 19 тысяч долларов. На то, чтобы украшение «вышло из тела вора естественным образом, без какого-либо медицинского вмешательства», ушло шесть дней, сообщили в полиции.

Кулон не пострадал, в первозданном виде остался даже ценник. Полиция на всякий случай продолжит наблюдать за грабителем в ожидании новых находок.

В онлайн-описании кулона и подчеркивается его «роскошная оправа из 18-каратного золота, изящно украшенная синими сапфирами и белыми бриллиантами в цветочном узоре».