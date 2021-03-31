Грабитель напал с ножом на женщину в ее квартире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина с ножом напал на женщину. Его задержали патрульные полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Тревожный звонок от жительницы одного из домов по улице Радостовца Бостандыкского района Алматы на пульт «102» поступил в 00:50. Встревоженная женщина сообщила, что слышала крики о помощи, доносившиеся из соседней квартиры.

«Мы в считанные минуты прибыли к указанной квартире. Не открывая дверь, ее владелица сообщила, что все у нее в порядке и, якобы, в нашей помощи не нуждается. Честно говоря, голос женщины очень нас встревожил, мы решили, что не уйдем, пока не выясним все до конца. Снова попросили ее открыть дверь, но ответа не последовало. Прислушавшись, обратили внимание, что внутри квартиры шум, какая-то возня. Мой коллега в замочную скважину увидел мужчину в черной маске, в его руках был нож, оружие мужчина держал у горла женщины. Счет шел на секунды, важно было принять верное решение и не спугнуть подозреваемого, чтобы он не успел причинить вред своей жертве. В какой-то момент нам удалось попасть в квартиру, вооруженный человек был сразу обезврежен. Им оказался 40-летний ранее четырежды судимый гражданин А.», – рассказал подробности спецоперации инспектор Полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы, сотрудник патрульного экипажа «Буран-127» Нурдос Турлыбек.

Как сообщили в криминальной полиции города, подозреваемый еще на улице проследил за девушкой и ворвался в ее квартиру. В доме никого не было.

«Установлено, что мужчина, пригрозив ножом, совершил разбойное нападение: потребовал отдать ценности и сбережения. Однако патрульные полицейские и своевременный сигнал соседки в полицию, за что мы ей искреннее признательны, нарушили преступные планы фигуранта. Он был задержан и взят под стражу», – отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

Уголовное дело расследуется в управлении полиции Бостандыкского района. Вещественные доказательства изъяты на месте преступления и приобщены к материалам производств.