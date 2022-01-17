Говяжью кость из бронхов пациента извлекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу Алматы поступила 54-летняя пациентка с жалобами на неостанавливающийся кашель, который не прекращался пять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- служба центральной горбольницы.

Заведующий отделением функциональной диагностики Жасулан Елемес провёл эндоскопическое обследование - бронхоскопию, в результате которой было обнаружено инородное тело в бронхах. Врач извлёк инородное тело, размером 2 на 1 см. Это была кость.

«Вовремя не проделанная бронхоскопия вызвала бы гнойное воспаление, которое привело бы к разрастанию воспалительных опухолевых узлов. Процедура прошла успешно, кость была извлечена без повреждения бронха»,- рассказывает Жасулан Елемес.

В свою очередь пациентка благодарит врачей.

«Кашель у меня появился во время приема пищи, я поперхнулась. Начался кашель, который никак не останавливался. Я пошла в поликлинику, где мне назначили курс лечения. Но, к сожалению, это не помогало. И тогда я решила обратиться в больницу. Пришла сюда в приемный покой, врачу сразу не понравился мой кашель. Провели обследование, где и обнаружили кость. Я благодарю врачей за их профессионализм, что сразу же поставили диагноз. Спасибо вам огромное!»,- делится пациентка.

Врач отмечает, что если человек поперхнулся и закашлялся, причем кашель неоднократно повторяется, необходимо обратиться к специалистам.