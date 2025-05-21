Говядина стала в разы дороже конины: депутат высказался о ситуации с мясом в Казахстане

По его словам, Правительство открыло границы для экспорта мяса в близлежащие страны-соседи, однако предварительно не предусмотрело меры по недопущению дефицита продукта в стране, не учло роста цен на ГСМ и дорогостоящие расходные запасные части на сельхозтехнику.

— Не проведен элементарный расчет. То поголовье, которое ушло на экспорт, можно будет восстановить на внутреннем рынке только через 3 года. Ввиду экспорта в таких огромных масштабах мяса говядины в стране существенно сократилось количество данного продукта, соответственно производители, а в последующем и рынки, стали завышать цену. Традиционно конина у нас всегда было гораздо дороже говядины, однако из-за всей этой ситуации, говядина стала в разы дороже конины, — заявил мажилисмен.

Депутат отметил, что рынок оказался не готов к экспорту мяса, в результате чего пострадали казахстанцы.

— Так, принятые Правительством «Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства», утвержденные министром сельского хозяйства РК 15 марта 2019 года, позволяют пользоваться поддержкой государства и развиваться лишь крупным субъектам агропромышленного сектора. Такая же ситуация имела место быть и по вопросам субсидирования кормов, — отметил М. Магеррамов.

Также, по его словам, в рамках госпрограммы «Ауыл Аманаты» в 2024 году большая часть средств была направлена на переработку, однако, как отметил депутат, «перерабатывать нечего». Он предложил перенаправить средства этой программы на разведение животноводства.

Помимо этого, депутат указал на острую нехватку убойных площадок, что изрядно усложняет развитие региональных секторов сельского хозяйства.

По мнению фракции НПК, Правительству следует в орбиту своего внимания взять и малые крестьянские фермерские хозяйства для создания широкой конкурентной среды в сельском хозяйстве.

В заключении мажилисмен запросил: