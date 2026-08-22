Говядина или баранина: какое мясо выгоднее и полезнее

Где в Казахстане дешевле покупать мясо и что выбрать для повседневного рациона — говядину или баранину? Цены за килограмм отличаются на тысячи теңге, а по составу и питательным свойствам у каждого вида мяса есть свои преимущества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Если говорить о цене, то в большинстве представленных городов говядина оказывается более доступным вариантом, особенно если сравнивать минимальные цены. Самая дешевая говядина указана в Кызылорде — около 3 200 теңге за килограмм. В Уральске ее стоимость составляет 3 300–4 000 теңге, в Костанае — 3 400–3 700, в Талдыкоргане — 3 400–4 500 теңге.

Более высокие цены на говядину зафиксированы в Алматы, Шымкенте и Актобе — верхняя граница достигает 5 500 теңге за килограмм. В Таразе мясо стоит 5 000–5 400 теңге, а в Усть-Каменогорске — 4 500–5 000 теңге.

С бараниной ситуация несколько иная. Самая низкая цена среди указанных городов — в Атырау, от 3 500 теңге за килограмм. В Талдыкоргане баранина стоит 3 800–4 200 теңге, в Костанае — 3 900–4 100, в Уральске — около 4 000 теңге. В то же время в Таразе цена достигает 5 600 теңге за килограмм, в Алматы и Павлодаре — 5 400 теңге.

Таким образом, если главный критерий — цена, то чаще выгоднее выбрать говядину. Однако разница зависит от города, а также от конкретного продукта. На стоимость влияют часть туши, наличие костей, качество мяса, местное производство, транспортные расходы и торговая наценка.

Инфографика: Kazinform

А вот вопрос о том, какое мясо полезнее, однозначного ответа не имеет. Говядина является хорошим источником полноценного белка, железа, цинка и витамина B12. Нежирные куски подходят для регулярного питания и при этом позволяют контролировать количество жира в рационе.

Баранина также богата белком, железом, цинком и витаминами группы B. При этом некоторые ее части содержат больше жира и имеют более высокую калорийность. Поэтому при выборе баранины также стоит обращать внимание на часть туши и отдавать предпочтение менее жирным кускам.

В итоге выбор зависит от цели. Для тех, кто хочет сэкономить, в большинстве городов более выгодной будет говядина. Для тех, кто предпочитает более насыщенный вкус, баранина остается полноценным и питательным вариантом. С точки зрения здоровья важнее не столько само название мяса, сколько его жирность, качество, размер порции и способ приготовления.

При этом разница в ценах между регионами остается существенной: говядина в представленной таблице варьируется от 3 200 до 5 500 теңге за килограмм, а баранина — от 3 500 до 5 600 теңге. Поэтому для покупателя выбор между двумя видами мяса может зависеть не только от вкусовых предпочтений, но и от города, где совершается покупка.

Фото: Kazinform/ИИ

Ранее сообщалось, что производство мяса в Казахстане выросло на 5,3%.

Напомним, по итогам I квартала 2026 года в Казахстане увеличилось потребление большинства основных продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе мяса и мясопродуктов.