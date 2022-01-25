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Говорить о завершающей стадии коронавируса – преждевременно - главный санврач Алматы

25 Января 2022 15:25
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Говорить о завершающей стадии коронавируса – преждевременно - главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова прокомментировала высказывание российского вирусолога касательно «наступления завершающей стадии пандемии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас говорить о том, что коронавирусная инфекция находится на завершающей стадии, преждевременно. Мы за два года пандемии увидели, что вирус многократно видоизменялся, он постоянно приспосабливается к человеческому организму для того, чтобы выжить и в дальнейшем существовать. Все мутации свидетельствуют этому», - говорит она.

Спикер добавила, что в Казахстане и мире еще не создана необходимая иммунная прослойка населения. Есть еще не болевшие и не вакцинированные люди.

«То есть, существуют условия для возникновения новых мутаций. Это свидетельствует о том, что могут появиться новые штаммы коронавируса, возможно они будут более заразными. Поэтому говорить о завершающей стадии – преждевременно», - добавила Абдижаббарова.

Она рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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