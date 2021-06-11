Готовы наладить экспорт QazVac за рубеж – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцину QazVac могут включить в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в ЧС. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу подчеркнуть, что Казахстан одна из немногих стран, которая благодаря своему научному потенциалу смогла создать и выпустить собственную вакцину от коронавируса QazVac», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

Президент рассказал о проведенной на прошлой неделе встрече с главой ВОЗ.

«Буквально на прошлой неделе я провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. Эта организация рассмотрит включение QazVac в список медикаментов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Хочу отметить, что мы готовы наращивать производство вакцины и наладить ее экспорт за границу», - подчеркнул Глава государства.