18:15, 10 Июнь 2021 | GMT +6
Готовы наладить экспорт QazVac за рубеж – Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцину QazVac могут включить в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в ЧС. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочу подчеркнуть, что Казахстан одна из немногих стран, которая благодаря своему научному потенциалу смогла создать и выпустить собственную вакцину от коронавируса QazVac», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.
Президент рассказал о проведенной на прошлой неделе встрече с главой ВОЗ.
«Буквально на прошлой неделе я провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. Эта организация рассмотрит включение QazVac в список медикаментов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Хочу отметить, что мы готовы наращивать производство вакцины и наладить ее экспорт за границу», - подчеркнул Глава государства.