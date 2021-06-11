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    18:15, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Готовы наладить экспорт QazVac за рубеж – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцину QazVac могут включить в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в ЧС. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу подчеркнуть, что Казахстан одна из немногих стран, которая благодаря своему научному потенциалу смогла создать и выпустить собственную вакцину от коронавируса QazVac», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

    Президент рассказал о проведенной на прошлой неделе встрече с главой ВОЗ.

    «Буквально на прошлой неделе я провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. Эта организация рассмотрит включение QazVac в список медикаментов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Хочу отметить, что мы готовы наращивать производство вакцины и наладить ее экспорт за границу», - подчеркнул Глава государства.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Президент QazVaс Президент Казахстана Правительство РК Главная
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