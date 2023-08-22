Готовы ли ТЭЦ Алматы к отопительному сезону

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета энергонадзора МЭ РК проинспектировал ход подготовки к отопительному сезону ТЭЦ-2 в Алматы, передает МИА «Казинформ».



Состоялась рабочая поездка председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан Сунгата Есимханова в город Алматы по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годы.

Сунгат Есимханов посетил ТЭЦ-2 АО «Алматинские Электрические Сети» (АО «АлЭС»), где детально рассмотрены все текущие и капитальные ремонты. Также была проведена беседа с руководством АО «АлЭС», были обсуждены актуальные вопросы подготовки к прохождению отопительного сезона, в том числе риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ.

Комитетом на постоянной основе проводится мониторинг хода проведения ремонтных работ основного оборудования.