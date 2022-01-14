Готовы ли школы Алматы к обучению онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева ответила, готовы ли школы города к дистанционному обучению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановлением главного госсанврача Алматы, учащиеся школ переходят на дистанционный формат обучения с 17 января в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

«Мы уже не первый год переходим на дистанционный формат обучения. У нас достаточное количество компьютеров и ноутбуков во всех организациях образования. Если у родителей появится потребность в компьютерной технике, то они могут обратиться к директору школы. Вчера мы с директорами провели совещание, они у себя уже провели анализ, у всех имеется необходимая компьютерная техника. Интернет тоже. Если в начале пандемии у нас по городу были 150 точек без интернет связи, на сегодня все эти слепые зоны закрыты, то есть полностью охвачены интернет связью», - сказала Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Она также добавила, что учителя еще в прошлом году прошли курсы повышения цифровой грамотности и продолжат совершенствовать свою работу в режиме онлайн.

Определены также платформы для обучения (это Online Mektep, Bilim Land, Microsoft Teams), помимо этого, школы смогут самостоятельно выбрать платформы, которые уже ранее применяли при дистанционном обучении для удобства учащихся.

В своем докладе, глава управления заявила, что в сфере среднего образования в настоящее время действуют 293 школы, при этом две новые государственные школы были открыты в декабре прошлого года в Алатауском и Наурызбайском районах и уже готовятся к организации учебного процесса.

«Таким образом число государственных школ достигло 209, а частных 84, всего в школах обучаются свыше 302 тысяч учащихся (всего 302 250, в государственных школах 279 857, в частных 22 393)», - проинформировала она.

Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы резко ухудшилась. Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и распространением нового штамма «омикрон».