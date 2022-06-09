9 Июня 2022 17:48

Готовы к созданию совместных предприятий в Казахстане – Президент об иностранных инвесторах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дальнейшее улучшение инвестиционного климата и усиление защиты прав инвесторов являются стратегическими целями Казахстана. Об этом заявил Глава государства на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций в Центральной Азии. В прошлом году иностранные партнеры вложили около $24 млрд в нашу экономику, что на 38% выше по сравнению с предыдущим годом», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, неосновной сектор экономики уже насчитывает более 60% от всех иностранных инвестиций, прибывающих в страну.

«Сегодня государство дает более 100 фискальных и нефискальных инструментов поддержки для инвесторов. Казахстан и в дальнейшем будет проводить политику открытых дверей для инвесторов. В нынешнем геополитическом подтексте мы готовы создавать институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Это включает релокацию иностранных компаний в Казахстан или же создание совместных предприятий. Мы сконцентрированы на развитии инноваций и повышении уровня человеческого капитала», – заключил Глава государства.