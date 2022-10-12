Готовы к дальнейшему развитию казахстанско-катарских отношений – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан не забудет вклад и всестороннюю поддержку Катара в благоустройство нашей страны. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий год будет посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Это особый юбилей. За этот период мы установили тесное сотрудничество, выстроили конструктивный политический диалог. Все это основано на крепкой дружбе и прочном партнерстве», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Глава государства подчеркнул, что мечеть Аль-Фараби в Астане и образовательный центр имени шейха Тамима являются ярким примером этого.

«Также недавно началось строительство перинатальной больницы в поселке Отеген батыр, в Алматинской области. Мы никогда не забудем вклад и всестороннюю поддержку Государства Катар в благоустройство нашей страны. От всего сердца выражаем благодарность. Мы готовы и в будущем развивать казахстанско-катарские отношения», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.