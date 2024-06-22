Готовое жилье купили для 300 семей в Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров вместе с директором Фонда Булата Утемуратова Маратом Айтмагамбетовым посетили дома, переданные пострадавшим от паводка в Актобе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Сперва они побывали в квартире молодой семьи Айбека Тасенова. Раньше семья проживала в садоводческом коллективе «Азф-6». Сейчас для них купили двухкомнатную квартиру в Алтын орде. Семья не скрывает радости в глазах при виде своего нового жилья.

Следом глава региона и директор фонда поздравили с новосельем Айгуль Рамаданову. Дом женщины, расположенный в СК «УВД-4», находится в аварийном состоянии. Взамен Айгуль получила ключи от двухкомнатной квартиры, полностью меблированной. Со слезами на глазах она выразила благодарность всем, кто помогал ей в трудную минуту.

Фото: акимат Актюбинской области

Напомним, вчера аким области Асхат Шахаров вместе с директором фонда Маратом Айтмагамбетовым вручил ключи от квартир 44 семьям, жилье которых было разрушено в результате паводка в городе Актобе.

Фонд Булата Утемуратова планирует в ближайшее время приобрести еще 56 квартир для актюбинцев, пострадавших от паводка. Кроме того, в Кобдинском районе полным ходом идет строительство около 150 домов, которые планируется сдать в августе. До сентября 2024 года фонд планирует предоставить жилье более 400 семьям Актюбинской области.

Всего в регионе строится 517 домов. Еще около 300 семьям купили готовое жилье на вторичном рынке.