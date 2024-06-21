Новоселье отметили пострадавшие от паводка 44 семьи в Актобе

В Актюбинской области продолжают оказывать помощь пострадавшим от паводка. Сегодня 44 семьи, жилье которых признано аварийным, въехали в свои новые квартиры в областном центре, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким области Асхат Шахаров вместе с директором фонда Маратом Айтмагамбетовым торжественно вручили ключи от квартир новым владельцам. Глава региона выразил благодарность актюбинцам, проявившим терпение и сплоченность. По его словам, самым важным направлением является обеспечение жильем всех жителей региона, пострадавших от паводка.

- Вручение ключей немного задержалось из-за того, что проводился ремонт в новых квартирах. Сегодня туда переедут 44 семьи. Благодаря меценатам, которые не оставили без ответа обращение Президента, для пострадавших от паводка семей в регионе покупаются квартиры, строятся дома. Мы не остановим эти работы. Меры поддержки пострадавшим будут продолжены. Выражаем благодарность Фонду Булата Утемуратова за активную помощь и поддержку в восстановлении нашего региона после стихийного бедствия, - сказал Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

18 новых двух- и трехкомнатных квартир площадью от 60 до 95 квадратных метров находятся в микрорайоне Алтын Орда. Остальные 26 квартир расположены в микрорайоне Юнис Сити и в жилом массиве Есет батыра.

Фото: акимат Актюбинской области

В фонде подчеркнули, что работа ведется в тесном сотрудничестве с акиматом Актюбинской области по оказанию помощи жителям региона.

- Наша цель — поддержать людей в трудную минуту, обеспечить их комфортным жильем и создать условия для возвращения к нормальной жизни после стихийного бедствия. Мы надеемся, что новоселам будет комфортно в новых домах, - сказал Марат Айтмагамбетов.

Фото: акимат Актюбинской области

По его словам, в ближайшее время планируется приобрести еще 56 квартир для пострадавших актюбинцев. Кроме того, в Кобдинском районе полным ходом идет строительство 150 домов, которые планируется сдать в августе. До сентября 2024 года фонд планирует предоставить жилье более 400 семьям Актюбинской области.

Фото: акимат Актюбинской области

Всего в регионе затопило 4 087 домов, 1 003 дома признаны аварийными, а 3 084 дома подлежат ремонту. Планируется выкупать 486 домов и квартир, строится 517 домов. На данный момент приобретено 250 домов и квартир.