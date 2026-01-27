РУ
    20:40, 26 Январь 2026

    Готовность власти вести диалог без фильтров — депутат о работе Конституционной комиссии

    Депутат Мажилиса Сергей Пономарев, выступая на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, подчеркнул важность статьи о праве свободно получать и распространять информацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сергей Пономарев
    Кадр из видео

    — Мы своим примером, а именно работой в прямом эфире Комиссии демонстрируем открытость. Конституционные изменения по своей природе затрагивают основы государства и общественного договора, а значит, не могут обсуждаться в закрытом режиме. Прямые эфиры — это не просто технический формат. Это показатель доверия к обществу и готовности власти вести диалог без фильтров, — отметил он.

    По его словам, в условиях, когда государство декларирует принципы «Слышащего государства» и институциональной ответственности, открытая работа Конституционной комиссии становится логичным продолжением заявленного курса.

    — Открытые заседания — это шаг не только к информированию, но и к вовлечению, — заключил Сергей Пономарев.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
