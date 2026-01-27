Готовность власти вести диалог без фильтров — депутат о работе Конституционной комиссии
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев, выступая на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, подчеркнул важность статьи о праве свободно получать и распространять информацию, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы своим примером, а именно работой в прямом эфире Комиссии демонстрируем открытость. Конституционные изменения по своей природе затрагивают основы государства и общественного договора, а значит, не могут обсуждаться в закрытом режиме. Прямые эфиры — это не просто технический формат. Это показатель доверия к обществу и готовности власти вести диалог без фильтров, — отметил он.
По его словам, в условиях, когда государство декларирует принципы «Слышащего государства» и институциональной ответственности, открытая работа Конституционной комиссии становится логичным продолжением заявленного курса.
— Открытые заседания — это шаг не только к информированию, но и к вовлечению, — заключил Сергей Пономарев.