Готовность школ к учебному году, скандальное чипирование и мертвые в очереди на жилье – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели во всех регионах страны стало чипирование домашних животных и возможные штрафы на владельцев кошек и собак за отказ от этой процедуры. Не потеряла актуальности подготовка школ к новому учебному году и ТЭЦ – к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На минувшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Павлодарскую область. Здесь Президент сообщил, что планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана в сентябре.

«Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент в Павлодаре

В Павлодарской области Президент посетил несколько предприятий, но основным вопросом стала подготовка Экибастузской ТЭЦ к зиме. Ознакомившись с состоянием объекта, Президент поручил Правительству и акиму региона держать на особом контроле качество и сроки работ по восстановлению работоспособности ТЭЦ. Касым-Жомарт Токаев отметил, что износ на теплоцентрали большой, ситуация серьезная. И подчеркнул, что прошлогодняя ситуация не должна ни в коем случае повториться ни в Экибастузе, ни в других городах. Это ответственность Правительства и всех акимов.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В это же время стало известно, что на Петропавловской ТЭЦ-2 приостановили строительство новой дымовой трубы. Конструкция отклонилась от оси. Теперь придется демонтировать часть построенного ствола трубы и опалубку. Подключить новую дымовую трубу рассчитывали в следующем году.

В конце недели в Атырау произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей – в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Штатная работа автоматики позволила избежать серьезных последствий для сети и объектов инфраструктуры. Работа потребителей первой категории, жизненно важных объектов, в том числе больниц, не пострадала.

Фото: primeminister.kz

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики сообщил, что в течение августа проверит работу коммунальных предприятий по всей стране. В пресс-турах пригласили принять участие журналистов, жителей и волонтеров.

Готовность школ к учебному году

Сейчас же во всех регионах идут проверки готовности школ к новому учебному году. Не обходится без замечаний и проблем.

В Костанайской области «большим вопросом» назвали котельные, встроенные в здания 47 школ области. Есть проблема со скоростью интернета. В 101 школе области доля нефункционирующих интерактивных досок составляет более 50%. Не оснащены кабинетами химии 38% школ, физики - 50%, биологии - 49%. Есть потребность в кабинетах художественного труда. В 26 школах региона нет спортзалов.

Похожая ситуация и в Северо-Казахстанской области. Здесь в пяти средних и 17 основных школах отсутствуют спортзалы. Четыре полнокомплектных школы Петропавловска и несколько начальных школ районов не имеют столовых. Все школы обеспечили интернетом, но во многих скорость его низкая. Почти половина школ не имеют кабинетов физики, химии и биологии.

Еще одна проблема, общая для многих регионов страны – дефицит школьных мест. К новому учебному году нехватка превысила 270 тыс. Темпы строительства новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами.

К примеру, в Туркестанской области дефицит мест в школах – 35 тыс. Решить вопрос намерены за счет строительства новых учебных заведений. Возводят 33 школы. В этом году откроют шесть государственных и семь частных.

В Таразе дефицит ученических мест в двух школах устраняют за счет строительства школы на 600 мест в массиве. Имеющиеся в Жамбылской области трехсменные и аварийные школы обещают ликвидировать в ближайшие два года.

А в Атырауской области не хватает более 600 преподавателей, в том числе 400 с русским языком обучения и 200 с казахским. В первую очередь нужны учителя математики, истории и начальных классов.

В сфере высшего образования наблюдается дефицит мест в общежитиях для студентов. При Министерстве науки и высшего образования РК даже создали ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях. Между тем глава ведомства Саясат Нурбек заявил, что обеспечить всех студентов общежитиями невозможно. Проблема системная, но ее пытаются решить. Открыли проектные офисы по строительству общежитий в Алматы и Астане, поскольку 70% нехватки мест приходится на эти города. По прогнозам вузов в новом учебном году количество студентов, нуждающихся в общежитии, составит 134 тысячи человек. Тем, кому не хватит мест в общежитиях, предложат места в хостелах и гостиницах.

Напомним, с 1 сентября вступает в силу новая редакция Закона «Об образовании», предусматривающая обеспечение всех обучающихся организаций образования местами в общежитиях.

Трагедии с детьми

Продолжают поступать из регионов новости о гибели детей.

В Павлодаре из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В Мангистауской области на базе отдыха «Кендерли» местные спасатели вытащили из воды 5-летнюю девочку. Ребёнок скончался по пути в больницу.

В Астане на территории школы на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства. После случившегося спортивные площадки и инвентарь проверят по всей стране.

Фото: Helga/Pixabay

В Кызылординской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий на канале «Үбіс» обнаружен труп 7-летней пропавшей девочки без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, утонула.

В Шымкенте тело 2-летнего мальчика извлекли из оросительного канала. Ранее по Алматинской трассе, в городской очистительной системе, прохожие обнаружили тело годовалой девочки, которая упала в лоток и утонула.

В Атырау возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летнего ребенка в поезде, в котором группа детей направлялась в Астрахань, а далее - на Кавказ в санаторий «Геолог Казахстана».

На прошлой неделе министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства назвала предварительную причину отравления детей в Центре оказания социальных специальных услуг Карагандинской области. По ее словам, версии пищевого отравления и инфекционного заболевания исключаются. Более вероятной причиной является острое отравление токсическим веществом неясного генеза.

Фото: управления здравоохранения Карагандинской области

Новый штамм коронавируса и корь

Между тем во всех регионах наблюдается подъем заболеваемости корью. Зафиксировано 3 037 случаев по стране. Наибольшая регистрация кори отмечается в Алматы, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, Астане и Шымкенте. Причина роста заболеваемости - увеличение числа детей, не получивших плановую вакцинацию.

Обеспокоенность казахстанцев вызвала новость о распространении нового штамма коронавируса под название «Эрис». В последние пять неделей отмечается его активное распространение. Однако вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова заверила, что введения карантинных или ограничительных мер пока не планируется. Особенностей у нового штамма не выявили. Заразен он, как омикрон, но протекает легко и не требует госпитализации. Как и все виды коронавируса, может представлять опасность для жизни и здоровья людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Чипирование животных

Немало шума наделала информация о штрафах и поквартирном обходе полицейскими с целью выявления незарегистрированных домашних животных. Однако в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК поспешили успокоить. По квартиркам никто ходить не будет, но на улице участковый может уточнить, чипирован ли питомец.

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября. Согласно законодательству, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства). За нарушение норм учета предусмотрен соответствующий штраф: 10 МРП - на физических лиц, 20 МРП – на юридических.

Новые правила для иностранцев

На заседании Правительства рассмотрели ход реализации Концепции миграционной политики на 2023-2027 годы. Как отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, одним из ключевых направлений миграционной политики является привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, в том числе предпринимателей – потенциальных инвесторов. Он считает, что нужно принять более действенные меры по расширению академической мобильности с передовыми иностранными университетами, активизировать меры в рамках программ привлечения зарубежных преподавателей и молодых ученых.

Премьер-Министр добавил, что Минтруда совместно с МИДом нужно обеспечить упрощенный въезд иностранным гражданам, имеющим востребованные специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила о том, что начата предметная работа в рамках утвержденного Перечня востребованных профессий. Теперь иностранцы, обладающие такими профессиями, могут ходатайствовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке. В этом году утверждена квота для иностранных специалистов в размере 22 тыс. человек.

Уборка и засуха

В регионах повсеместно началась уборочная кампания. В Северо-Казахстанской области пока убирают озимые. Масштабные осенне-полевые работы планируют во второй декаде августа. Несмотря на сложные климатические условия, урожай ожидают на уровне среднемноголетних значений - 14-16 ц/га.

В Туркестанской области планируют собрать 464,5 тысячи тонн зерна и 3,1 млн тонн овощной, огородной и картофельной продукции.

В нескольких районах Актюбинской области начали уборку зерновых культур. Здесь, по предварительным прогнозам, средняя урожайность составит 17 ц/га.

Не лучшим образом сказалось засушливое лето и на кормовых культурах. В двух районах Северо-Казахстанской области есть проблемы с заготовкой кормов. Сельхозформированиям предлагают сохранить солому для нужд животноводства и не измельчать ее.

В Костанайской области, по прогнозу Министерства сельского хозяйства, напротив, летом были благоприятные условия для роста естественных и сеяных трав. Средняя урожайность трав по области составляет 5,2 ц/га.

В Западно-Казахстанской области фермеры обеспокоены тем, что в этом году не смогут заготовить сено в нужном количестве. Сайгаки вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота.

В целом, Минсельхоз не прогнозирует острого дефицита кормов из-за засухи. В регионах, пострадавших от жары и нехватки воды, по линии АО «НУХ «Байтерек» рассматривается возможность пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам фермеров, выделения дополнительных средств из резерва Правительства на субсидирование животноводства.

С фермерами пострадавших от засухи районов Жамбылской области встретился глава МСХ Ербол Карашукеев. Он осмотрел сельхозугодия, обсудил с аграриями сложившуюся ситуацию. Глава МСХ отметил, что сейчас прорабатывается вопрос возмещения ущерба фермерам за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва Правительства.

Очереди на жилье

В ближайшие время акиматы регионов начнут работу по снятию с очереди на жилье граждан, не отвечающих требованиям законодательства. На прошлой неделе заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол сообщил, что по стране 646 965 очередников. По его данным, за 10 лет очередь возросла в 6 раз. При этом 232 тыс. претендующих на получение жилья потенциально не соответствуют требованиям законодательства. В частности, 96 тыс. человек имели жилье за последние пять лет, 533 не имеют казахстанского гражданства, 91,4 тыс. человек не совпадают с регионом, стоящим в очереди, 29 тыс. - стоят в очереди без регистрации по месту жительства, 15,6 тыс. - указаны как умершие в базах данных. Все они должны быть сняты с очереди.

Заслуживает внимания новость о том, что со следующего года Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь будет проверять пожарную безопасность строящихся домов. Ведомство будет участвовать в согласовании проектов, приемке зданий, сооружений и в проведении проверок.

Буквально на прошлой неделе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области предоставил данные о результатах проведения пожарно-тактических учений в высотных домах. Выявили массу проблем. В том числе отсутствие подъездных путей для пожарной техники, неисправность систем пожарной автоматики, отсутствие воды во внутренних пожарных водопроводах, нерабочие системы дымоудаления, перепланировка поэтажных коридоров.



