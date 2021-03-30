Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам составляет 97% - Сапархан Омаров

Автор:  
Акбота Кузекбай
30 Марта 2021, 11:01
Готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам составляет 97% - Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О техническом обеспечении весенне-полевых работ по стране рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии 141,7 тысячи тракторов, 73,2 тысячи сеялок, 221,2 тысячи почвообрабатывающих орудий. Увеличено до 4,3 тысячи единиц наличие современных посевных комплексов, одновременно выполняющих несколько технологических операций. Этому способствуют эффективные меры государственной поддержки при приобретении сельскохозяйственной техники», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По информации АО «КазАгроФинанс», с начала года профинансировано 1 112 единиц техники на сумму 24 млрд тенге, в том числе 458 единиц тракторов, 28 комбайнов и 626 единиц прочей техники.

«По состоянию на 29 марта к проведению весенне-полевых работ готовность сельхозтехники составляет 97%. Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100%», - отметил министр.

Он проинформировал, что в текущем году на проведение посевных работ по согласованию с Министерством энергетики на период февраль-июнь выделено порядка 380 тысяч тонн дизтоплива.

По данным Минсельхоза, в 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров.


Правительство РК   Минсельхоз   Транспорт   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом