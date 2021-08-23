Готовность казахстанских полицейских оценил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Тоекав посетил учения «Кайсар-2021». Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативно-тактические учения «Кайсар-2021» прошли на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в Алматинской области. Министр внутренних дел доложил о состоянии готовности органов внутренних дел к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности и представил образцы применяемой специальной, военной техники и вооружения», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, Президенту были продемонстрированы тренажерные системы, скалодром, мультимедийный тир учебного центра, а также показательные выступления с элементами специальной подготовки сотрудников.

«Глава государства положительно оценил готовность сил Министерства внутренних дел эффективно решать задачи по пресечению кризисных ситуаций. Он отметил, что для повышения квалификации сотрудников полиции и военнослужащих необходимо внимательно изучать и применять передовой международный опыт», - заключил представитель МВД.