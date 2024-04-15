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    13:30, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Готовность к пику паводков: Олжас Бектенов находится в Уральске

    уральск
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    По прибытии Глава Правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений.

    пресс-служба Правительства РК
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.

    пресс-служба Правительства РК
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Ранее на брифинге в СЦК руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен сообщил, что по Западно-Казахстанской области ситуация сложная. 

    Теги:
    Уральск Регионы Казахстана Река Урал Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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