13:30, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Готовность к пику паводков: Олжас Бектенов находится в Уральске
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
По прибытии Глава Правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений.
Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.
Ранее на брифинге в СЦК руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен сообщил, что по Западно-Казахстанской области ситуация сложная.