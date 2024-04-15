Готовность к пику паводков: Олжас Бектенов находится в Уральске

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По прибытии Глава Правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Ранее на брифинге в СЦК руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен сообщил, что по Западно-Казахстанской области ситуация сложная.